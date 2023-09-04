Güneş uğramıyor

Y,S tipi hapishanelerden hak ihlalleri mektuplara yansıdı. “Tabut” olarak bahsedilen hapishanelerin şartlarına dikkat çekmek için başlatılan açlık grevleri ise sürüyor.

Kayhan AYHAN

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) yayımladığı rapora göre yeni açılan Y, S tipi hapishanelerin F tipi hapishanelerin devamı niteliğinde olduğu vurgulanarak, tecrit uygulamalarının ağırlaştığı, insan sağlığına zarar verecek hak ihlallerinin arttığı belirtildi. Konuya ilişkin BirGün’e mektup yollayan tutuklular da Y ve S tipi hapishanelerin koşullarını aktardı. Bir tutuklu “tabut” diye bahsettiği hapishanede havalandırmanın hücrede değil de başka bir yerde olduğunu dile getirdi. Ruşen Kılıç isimli bir mahkûm ise, havalandırmaların kuyudaymış hissini uyandırdığını ifade etti. “Üç katlı ve her katta 6 adet hücre var. Hücreler arasında bir bağlantı yok. Tek başınasınız. Öyle bir ruh haline sokup sizi zayıflatmak ve direncinizi kırmak istiyorlar” diye konuştu.

GÖKYÜZÜNÜ GÖREMİYORUZ

Kılıç, “İnsansız, sohbetsiz bir ortama hapsedilmişsiniz. En alt katta zorlayarak bakarsanız gökyüzünü belki bir çizgi halinde görürsünüz. Güneş hücrenize hiç uğramıyor” ifadelerini kullandı. Hüseyin Kötük isimli tutuklu ise ÇHD raporuna atıfta bulundu. Kötük, rapordaki gibi burası insan haklarına aykırı yerler. Bu insanlık dışı hapishaneleri ve buralardaki uygulamalara direnen arkadaşlarımızın sesi olmanızı istiyoruz” çağrısında bulundu.

KAPATILSIN TALEBİ

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) üyeleri, bugün İstanbul’un Kartal ilçesinde “Kuyu Tipi Hapishaneler Kapatılsın. Tecrit İşkencedir, Tecrite Son” sloganıyla eylem yapacak. Eylem paylaşımında, Nedim Öztürk ve Nuretttin Kaya isimli iki tutuklunun açlık grevlerine devam ettikleri belirtildi. Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yaşadığı hak ihlalleri üzerine 24 Nisan’dan beri açlık grevinde olan Nedim Öztürk’ün durumu ciddi.