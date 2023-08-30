Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul Güngören'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Kahvehanedekilerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İstanbul Güngören'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, içeriden de karşılık verilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.