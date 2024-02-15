Gürsel Tekin: 40 yıldır CHP'deyim, böyle bir dönem görmedim

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, istifa dilekçesini 15 gün önce yazdığını belirterek "40 yıldır CHP'deyim, böyle bir dönem görmedim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Esenyurt'tan belediye başkan adayı olarak gösterileceği belirtilen ancak aday yapılmamasının ardından istifa eden Gürsel Tekin, hakkındaki tartışmalara ilişkin Sözcü TV'ye konuştu.

İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını öne süren Tekin, "Ben CHP'de temiz bir geçmişe sahip biriyim. Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım" dedi.

CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" ifadesini kullandı.

"ADAYLIK UMRUMDA DEĞİL"

Adaylığa önem vermediğini ve istifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü açıklayan Tekin, "Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir" dedi.

İstifasını açıklamadan önce hiçbir parti yöneticisine ulaşamadığını belirten Tekin, "Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz?" diye sitem etti.