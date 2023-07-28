Guterres: Bazoum’la konuştum, bana iyi olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer’de darbe girişiminde alıkonulan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’a ilişkin, “Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Bana iyi olduğunu söyledi ama durumun çok ciddi olduğunu söyledi” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'deki darbe girişiminde alıkonulan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin New York kentindeki BM genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bazoum ile konuştuğunu ve kendisinin durumunun iyi olduğunu söylediğini belirtti.

Guterres, “Dün Başkan Bazoum ile konuştum. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama gözaltına alındı. Bana iyi olduğunu söyledi ama durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Bu nedenle bugün sadece onun derhal serbest bırakılması için değil, demokratik kurumların yeniden kurulması için de çok güçlü çağrılarda bulundum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.