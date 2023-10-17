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Güvenlik gerekçe gösterildi: Lübnan havayolu şirketinden 5 uçağı İstanbul'a gönderme kararı

Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi güvenlik nedeniyle 5 uçağı İstanbul'a gönderdi. Uçakların 16 Ekim Pazartesi İstanbul Havalimanı'na geldiği ve açık park pozisyonunda bekletildiği öğrenildi.

Güncel
  • 17.10.2023 14:52
  • Giriş: 17.10.2023 14:52
  • Güncelleme: 17.10.2023 14:59
Kaynak: DHA
Güvenlik gerekçe gösterildi: Lübnan havayolu şirketinden 5 uçağı İstanbul'a gönderme kararı
Fotoğraf: DHA

İsrail'in Gazze'ye yapması planlanan kara harekatı öncesi Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines’ın (MEA)  filosundaki 5 uçağı güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.  

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başladığı saldırılar devam ederken, sınır ülke Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines bazı uçaklarını gönderme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda havayolu şirketi filosunda bulunan 4 adet Airbus A321neo ve 1 adet Airbus A330 tipi uçağını güvenlik nedeniyle dün (16 Ekim Pazartesi) İstanbul Havalimanı'na gönderdi.

Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda açık park pozisyonunda bekletiliyor. 

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