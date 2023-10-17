Güvenlik gerekçe gösterildi: Lübnan havayolu şirketinden 5 uçağı İstanbul'a gönderme kararı
Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi güvenlik nedeniyle 5 uçağı İstanbul'a gönderdi. Uçakların 16 Ekim Pazartesi İstanbul Havalimanı'na geldiği ve açık park pozisyonunda bekletildiği öğrenildi.
İsrail'in Gazze'ye yapması planlanan kara harekatı öncesi Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines’ın (MEA) filosundaki 5 uçağı güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başladığı saldırılar devam ederken, sınır ülke Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines bazı uçaklarını gönderme kararı aldı.
Bu karar doğrultusunda havayolu şirketi filosunda bulunan 4 adet Airbus A321neo ve 1 adet Airbus A330 tipi uçağını güvenlik nedeniyle dün (16 Ekim Pazartesi) İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda açık park pozisyonunda bekletiliyor.