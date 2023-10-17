Hakan Fidan Lübnan'da: "Hamas siyasi kanadıyla görüşmeye başladık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da katıldığı basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hakkında konuştu. "Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var" diyen Fidan, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabalarının sürdüğünü belirterek Hamas'ın siyasi kanadıyla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'i ile ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hakkında açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye'nin çözüm konusundaki fikirlerinin netlemiş olduğunu söyledi. Eski yöntemlerin kalıcı çözüm sunmayacağını belirten Fidan, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" diye konuştu.

Fidan ayrıca Hamas ile yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabaların sürdüğünü belirtti.

Fidan'ın basın toplantısında dile getirdiklerinin satırbaşları şu şekilde:

"Gazze'de devam eden savaş durdurulmalı. Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var.

Konuşmamda da ifade ettiğim gibi biz çözüm konusunda oldukça ciddiyiz, netleşmiş fikirlerimiz var. Bunların başında şu ana kadar Filistin devletine giden yolda çözüm olmadığının tespiti var ve buna yönelik adımların atılması var.

Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir.

Neredeyse uluslararası kabul haline elmiş 1967 sınırlarına dayanan iki devletli Kudüs’ün başkenti olduğu bir Filistin devleti kurulması konusunda uluslararası arası adımın atılması zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur.

Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor.

"ESKİ YÖNTEMLERLE KALICI ÇÖZÜMÜN ÇIKMAYCAĞI AÇIKTIR"

Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri ifade etmekten çekinmiyoruz. Bunlardan birisi uygulanan çözüm ve yöntemlerin etkisizliği ve yanlışlığı. Bununla ilgili detaylı görüşmeleri muhattaplarımızla yapmaktayız, belirli görüşmeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Eski yöntemlerle kalıcı çözümün çıkmayacağı aşikardır.

Değerli mevkidaşımla toplantı sırasında bölgesel konuları da konuşma imkanımız oldu. Özellikle Suriye meselesini konuştuk.

Biliyorsunuz Lübnan'da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşamakta. Türkiye'de de 3.5 milyona yakın mülteci var. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk.

"SİVİLLERİN VE ÇOCUKLARIN BIRAKILMASI KONUSUNDA ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Isam Abdullah'ın ailesine baş sağlığı diliyorum. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Hamas siyasi kanadıyla görüşmeye başladık. Özellikle yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabalarımız devam etmekte. Kalıcı barışın sağlanması konusunda da çalışmalarımız devam edecek.