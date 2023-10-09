H.K.G. davası bugün görülecek

Haber Merkezi

BirGün’ün ortaya çıkardığı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirmesine ilişkin davaya bugün devam edilecek. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davaya bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

Davanın önceki duruşması, tutuklu sanık Kadir İstekli’nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine ertelenmişti. Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti. Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza isteniyor.