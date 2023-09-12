Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı: Sahte kemik raporu davasında tahliye

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’ye 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu’ veren 7 sanık yargılandı. Duruşmalarına gizlilik kararı verilirken, tutuklanan tek sanık dün tahliye edildi.

Haber Merkezi

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu’ alınmasına yönelik görülen duruşmaların da gizli yapılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sahte kemik raporu hazırlanmasını sağlayan şüphelilerden Mehmet Emin Marankoz’ı tahliye etti.

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik kemik yaşı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2012 yılında "sahte kemik yaşı raporu" alındığı gerekçesiyle yargılanan 3’ü doktor 7 sanık dün hakim karşısına çıktı. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G, Kadir İ. ve Mehmet Emin M. katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar M.O.B, K.Ş., M.G.L. de hazır bulundu.

GİZLİLİK KARARI

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.O.B’nin avukatı, müvekkilinin kamu görevlisi olduğu için kendisi ile ilgili soruşturma yapılması için idari izin alınması gerektiğini belirterek, yargılamanın durdurulmasını talep etti. Bir kısım sanıkların avukatları, barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının bu duruşmaya katılma haklarının olmadığını savunarak, katılma taleplerinin reddine ve duruşmanın kapalı görülmesine karar verilmesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise bir kısım sanık avukatlarının yargılamanın durdurulması istemlerinin reddini talep etti. Barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen savcılık, duruşmanın ise kapalı görülmesi gerektiğini belirtti. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Bazı barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi. Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ile basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından yargılamaya devam edildi.

16 OCAK’A ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz’un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak’a ertelendi.