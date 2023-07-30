H.K.G.’nin yaşını büyük gösteren doktorun avukatı: Kaçmadı, soruşturmayı yurt dışında öğrendi

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken müridi Kadır İstekli ile evlendirmesini BirGün yazarı Timur Soykan ortaya çıkarmış ve olay ülke çapında büyük infial yaratmıştı. H.K.G’nin yaşını sahtecilik yaparak büyüttüğü iddiasıyla haklarında dava açılan kamu görevlilerinden doktor Mahir Orhan Berker’in avukatı Aslan Ural, müvekkilinin kaçmadığını, soruşturmayı yurt dışında öğrendiğini ve ülkeye dönüşte ifade vereceğini bildirmesine karşın savcının iddianameyi acele şekilde tamamladığını ileri sürdü. Ural, müvekkilinin de mağdur olduğunu iddia ederek, “Savunmalarımızı yapmak için duruşma gününü beklemekteyiz” dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi skandalında, kızın yaşını sahtecilik yaparak büyütmekten yargılanan doktorun avukatından açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, H.K.G.’nin yaşının sahtecilik yaparak büyüttüğü iddiasıyla 3’ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış, 28 sayfadan oluşan iddianame İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması 11 Eylül 2023 tarihinde görülecek.

İddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp ve iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Berker hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza istendi. Yine iddianamede, H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, Gümüşel’in iş ortağı ve vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz, hastanenin eski çalışanı ve H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için yardımcı olan Kubilay Şimşek hakkında kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar ceza talep edildi.

İddianamede, iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Berker’in 15 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı gerekçesiyle ifadesinin alınamadığı belirtilerek, Beker’in daha önce Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü idari soruşturmasındaki ifadesini değerlendirmişti.

“SAVUNMALARIMIZI YAPMAK İÇİN DURUŞMA GÜNÜNÜ BEKLEMEKTEYİZ”

Berker’in avukatı Aslan Ural, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin kaçmadığını ve yürütülen soruşturmadan yurt dışındayken haberi olduğunu öne sürdü. Müvekkilinin mağdur olduğunu savunan Ural’ın açıklaması şöyle:

“Müvekkilim Mahir Orhan Berker hakkında birçok internet haber sitesinde asılsız, gerçekle ilişkisi olmayan, ‘kaçtı’, ‘firar’ etti gibi haberler çıkmıştır. Müvekkilim İstanbul Anadolu Savcılığı'nın 2022 / 272297 nolu soruşturma dosyasından emniyet tarafından ifadesinin alınması konusunda kendisi ile telefonla irtibata geçildiği sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu, döner dönmez Savcı Huzurunda avukatı nezaretinde ifade vereceğini bildirmiştir.

Müvekkilim emniyet tarafından kendisi ile irtibata geçildikten on gün sonra Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Fakat bu arada savcılık makamı acele ile müvekkil Mahir Orhan Berker'in ifadesini almadan tamamlanmamış soruşturma ile iddianamesini hazırlayarak davayı açmıştır. Biz vekilleri olarak davanın bu şekilde açılamayacağını müvekkil Mahir Orhan Berker'in ifadesinin alınması gerektiğini, aynı zamanda devlet memuru olduğu için yetkili makamdan izin alınması gerektiğini beyan ederek, İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianamenin iadesi için talepte bulunduk. Bizim talebimizi değerlendiren mahkeme oy birliği 17 Temmuz 2023 tarihinde iddianamenin iadesine karar vermiştir. Daha sonra savcının itirazlarını değerlendiren Anadolu 1 Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak davanın açılmasına karar vermiştir. Konu bundan ibaret olup müvekkilimiz Mahir Orhan Berker'in de mağdur olduğu dosyada savunmalarımızı yapmak için duruşma gününü beklemekteyiz.”