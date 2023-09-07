Habere grevde de devam

Oğulcan AYDIN

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 24 gazetecinin işten atılmasıyla başlayan grev 21’inci gününü geride bıraktı. Geri alınması ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını isteyen basın emekçileri, mesleklerini yapmayı sürdürüyor. Gazeteciler kurdukları Grev TV ile haberlerini yapıyor.

Sputnik direnişçisi ve Grev TV kurucularından Ali Isıyel, ‘üretimden gelen güçlerini kullanmak istediklerini’ söyleyerek “Halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğü kısıtlamasını delmek amacıyla, gasp edilen haklarımızı duyurmak için GREV TV’yi kuralım istedik” dedi. İşverenin kendileriyle diyalog kurmadığını hatırlatan Isıyel, şunları dile getirdi: “Rus Devleti olduğu için de reklam veren yok. Reklam olmadığı için baskı oluşturamıyoruz. Grev TV için yeterli teknik ekipmanımız yok. Zaten grev süresince kullanabileceğimiz bir mecra olarak planladık. Ancak çevreden olumlu dönüşler aldık. Devam edecek olursak da emek mücadelesi ekseninde bir yayın platformu olur. Geri dönüş alamıyoruz ama motivasyonumuz düşmüyor. Sonuna kadar direneceğiz.”

GREV KIRICI OLMAYIN

İşlerine dönmeyi beklediklerini belirten Özde Çelikbilek ise “Motivasyon kaynağımız, gazeteciliği her koşulda yapabilecek olduğumuzu göstermek oldu. Grev yaparken de mesleğimizi sürdürmek istiyoruz. O yüzden Grev TV’yi kurduk. Herhangi bir kâr gütmüyoruz. Şu an işimize dönemiyorsak, bir Grev TV kuralım ve grevde olan birçok farklı sektördeki insan ile iletişime geçelim. Aynı zamanda ülkenin politik gündemini tartışalım istedik” diye konuştu. “İşten atılmadan önce ne yapıyorsak, aynısını yapmaya devam edelim anlayışına sahibiz” diyen Çelikbilek şunları ifade etti: “Kendi malzemelerimizle işimizi yapıyoruz. Kapı arkasından telifli işler yaptırarak, insanları istihdam etmeye ve yayınlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gerekli uyarılarımızı yaptık. Hukuksuzluk bu. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, burada grev varken, iş kabul edenlere sesleniyorum: Grev kırıcı olmayın.”