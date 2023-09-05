Sputnik grevinin 20’nci gününe dayanışma çağrısı

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev sürüyor.

Sendika bugün 20. güne girecek grev için bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

“Sputnik işvereninin uzlaşmaz tutumu ve 24 üyemizi işten atmasıyla başlayan grevi, ilk günkü kararlılığımızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir olumlu adım atmayan Sputnik işverenini bir kez daha uyarmak için grevimizin 20. gününde bir araya geliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı ve emek dostlarını dayanışmaya çağırıyoruz.” Basın açıklaması saat 18.00’da Sputnik Türkiye ofislerinin önünde yapılacak.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

Öte yandan CHP’li Okan Konuralp grevde olan gazetecileri Ankara’da ziyaret etti. Konuralp burada yaptığı açıklamada, "Yabancı bir medya kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde anayasal bir suç işleme cüretinde bulunmaması gerekir" ifadelerini kullandı.