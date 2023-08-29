Sputnik Türkiye grevine siyasilerden destek geldi

Oktay EVSEN

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye’de süren grevin 12. gününde dün ajansın Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu.

Sevda Karaca, “Antep’ten Ankara’ya Erkaplan fabrikasından Sputnik’e bağlarımız varsa eğer haklarımız için birlikte mücadele etme zorunluluklarımız varsa, bizim birbirimizle daha çok buluşmaya ihtiyacımız var. Sputnik patronuna da bir çağrı yapmak istiyorum; işten atılan arkadaşlarımız aynı zamanda haysiyet mücadelesi veriyorlar. Grev kırıcılığının da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir an önce işçilerin talepleri karşılansın, sendikal iradeleri tanınsın” dedi.

Ümit Özlale de “Şimdi Radyo Sputnik’in Ankara temsilcisinden bir randevu talep edeceğim, o zamana kadar Radyo Sputnik’in hiçbir yayınına çıkmayacağım. Eğer bu arkadaşlarımızın haklı talepleri yerine getirilmezse de bütün siyasetçi arkadaşlarımı hakça, kardeşçe, eşit bir şekilde yaşamaya inanan herkesi Radyo Sputnik’i boykot etmeye çağıracağım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 12. günü geride bıraktı.