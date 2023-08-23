Sputnik grevine BirGün’den ziyaret

Sputnik grevi bir haftayı geride bıraktı. BirGün çalışanları, grevdeki basın emekçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev, 7'nci gününde.

Rus haber ajansının yöneticileri ile karşılıklı yapılan 10 görüşmenin ardından sendikanın tanınmaması ve 24 sendika üyesi gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan mücadele sürüyor. İstanbul’da Süzer Plaza, Ankara’da ise Koç Kulelileri’ndeki Sputnik ofislerinin önünde grevde olan sendika, işten atılan üyelerinin geri alınmasını ve taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

BirGün çalışanları, Süzer Plaza önünde grevde olan gazetecilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. BirGün çalışanlarının desteğini iletmek için grev alanına giden İbrahim Varlı, Berkant Gültekin ve Uğur Şahin, haksızlığa uğrayan gazetecilerle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen Sputnik, sendikaya herhangi bir ücret artışı teklifi vermedi.

Önce sendika üyelerine istifa etme baskısı yapan yönetim, daha sonra da TGS’de örgütlü 24 gazeteciyi işten çıkardı.

Anayasa’nın sendika hakkını tanıyan maddesinin yanı sıra sendikalar kanununu da çiğneyen işveren, sendika işyeri temsilcisini de işten atmıştı.