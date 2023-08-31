Mahkemeden Sputnik Türkiye’ye kötü haber: Grev durdurulsun talebine ret

Sputnik grevi bugün 15’inci gününde. Temel hakları için TGS’de örgütlenen çalışanlarına önce ‘istifa et’ baskısı yapan, daha da sonra da 24 gazeteciyi işten çıkaran Rus haber ajansının yöneticileri, greve karşı ‘ihtiyati tedbir’ talebiyle yargıya başvurdu. Ancak İstanbul 4. İş Mahkemesi, grevi durdurmak için yapılan bu başvuruyu reddetti.

Haber Merkezi

Rusya’ya bağlı haber ajansı Sputnik’te temel hakları için Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen, ardından da işten çıkarılan 24 gazetecinin grevi sürüyor.

Sputnik Türkiye İrtibat Bürosu’nun İstanbul ve Ankara’daki ofislerinin önünde greve devam edilirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı TGS’nin grevine karşı dava açıp ‘ihtiyatı tedbir’ talep etti. Ancak yargı, gazetecileri işten çıkaran Sputnik’in talebinin reddine karar verdi.

'GREV DURDURULSUN' BAŞVURUSU

Sputnik İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Ankara Büro Temcilcisi Elena Kochetkova ve Rossiya Segodnya (Sputnik) Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Türkiye İrtibat Bürosu, TGS aleyhinde dava açtı. Sputnik yönetimi, 15’inci gününe ulaşan greve dair ‘ihtiyati tedbir’ talep etti. İstanbul 4. İş Mahkemesi’ne grevin başladığı gün olan 17 Ağustos'ta sunulan dilekçede, TGS’nin grev kararını yasal süreler dikkate alınmadığından alındığını öne sürüldü. Sendikanın greve ilişkin bildirimi Ankara İrtibat Bürosu’na yapmadığı da iddia eden Sputnik yönetimi, “grev kararının tedbiren durdurulmasına karar verilmesini” talep etti.

YARGIDAN RET

İstanbul 4. İş Mahkemesi, Sputnik yönetiminin bu isteğinin reddine karar verdi. 24 Ağustos tarihinde verilen kararda, şu ifadeler yer aldı: “Davacı işveren, davalı tarafından alınan grev kararının yasal süreler dikkate alınmadan alındığını, greve ilişkin bildirimin ayrıca Ankara İrtibat bürosuna greve ilişkin bildirim yapılmadığını iddia etmiş ise de tüm dosya kapsamına göre ihtiyati tedbir kararı verebilmek için gerekli olan “haklılığın yaklaşık ispatı” şartının dosyadaki mevcut delil itibarıyla henüz mevcut olmadığı, kaldı ki davanın “Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti” davası olması, ihtiyati tedbirin ise bir geçici hukuki koruma türü olması, davanın niteliği itibarıyla, uyuşmazlığın esasını çözer mahiyette tedbir kararı verilemeyeceği cihetiyle; 6100 Sayılı Kanunun 389 ve devamı maddesindeki şartları taşımayan "Grevin Tedbiren Durdurulması Talebinin" reddine karar verilerek hüküm tesis edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Sputnik’teki TGS üyeleri, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 24 Temmuz tarihinde grev kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamadan iki hafta sonra 24 çalışan işten çıkartılmıştı. Rusya devleti destekli haber yayıncısı Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan TGS üyeleri, bunun üzerinde 17 Ağustos'ta greve çıkmıştı. Sendika, grev öncesinde üyelerine istifa etmeleri için baskı kuran Sputnik temsilcileri ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda yer alan isimlerin Sputnik İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Ankara İrtibat Bürosu Müdürü Elena Koçetkova, Sputnik Web Koordinatörü Elif Sudagezer ve Sputnik Radyo Müdürü Fethi Yılmaz olduğu öğrenilmişti. Sendika, işten çıkarılan 24 üyesinin işe dönmesini ve toplu sözleşmenin imzalanmasını istiyor.