Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan ve adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkındaki yakalama kararına istinaden dün gözaltına alınan sanık Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Urfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.

T24'te yer alan habere göre, Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bozkır'ın ilk gözaltına alınışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında duyurmuştu. Ardından Bozkır, MİT elemanlarının işkencesine uğradığını ileri sürerek bir tabut içinde bekletildiğini ve ifadelerinin iradesi dışında alındığını söyledi. Mahkeme de ifadelerin kanun dışı alındığı ve gelinen aşamada tutukluluğun 'aşırı tedbir' olduğu gerekçesiyle Bozkır’ın 18 Mayıs 2023’te tahliye edilmesine karar vermişti.