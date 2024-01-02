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Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Güncel
  • 02.01.2024 22:28
  • Giriş: 02.01.2024 22:28
  • Güncelleme: 02.01.2024 22:36
Kaynak: iHA
Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
FOTOĞRAF: AA

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan ve "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

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