Hafize Gaye Erkan kimdir? Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hangi görevlerde bulundu?

Yurttaşlar Hafize Gaye Erkan kimdir, Hafize Gaye Erkan hangi görevlerde bulundu? sorularını araştırmaya başladı. Atanmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkin olduğu iddia edilen Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın (MB) ilk kadın başkanı oldu. Pek, resmî olarak bir para politikası deneyimi bulunmayan ve daha çok ABD'de bankacılık ve finans kuruluşlarında çalışan Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2001'de mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve ardından Princeton Üniversitesi tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Gaye Ertan doktorasını "Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik" üzerine yaptı.

Eğitiminin ardından ABD'ye yerleşen Hafize Gaye Ertan Türkiye'deki Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanana dek New York'ta yaşamaktaydı. Ertan evli ve bir çocuk annesidir.

Hafize Gaye Erkan hangi görevlerde bulundu?

Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri boyunca bulunduğu görevler şu şekilde:

2005-2014 Goldman Sachs - Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölüm Başkanı

2014-2019 First Republic Bank - Baş Yatırım Sorumlusu

2016-2023 Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi üyesi

2019-2021 First Republic Bank - Yönetim Kurulu Başkanı

2019-2021 Tiffany & Co Yönetim Kurulu üyesi

2022-2023 Marsh McLennan - Yönetim Kurulu üyesi

2023 - 2024 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı

CEO'su olduğu banka iflas etti

1985’te San Francisco’da kurulan ve ABD’nin en büyük 14 bankasından biri olan First Republic Bank, bu sene iflas etti. Bu iflas, 2008’de batan Washington Mutual'dan sonra ABD bankacılık tarihinin en büyük ikinci iflası olarak kayıtlara geçti. 1 Mayıs’ta New York Times’ta çıkan haberde, regülatörlerin First Republic Bank'ın kontrolüne el koyarak bankayı JP Morgan Chase'e sattığı ve iki aydır finansal sistemi sarsan bankacılık krizini bu şekilde durdurmayı amaçladığı yazıldı. Erkan, First Republic Bank’te Temmuz 2021 ve Aralık 2021 dönemi arasında eş CEO olarak görev yaptı.

ABD ve Çin arasında birkaç sene önce başlayan ve “ticaret savaşı” olarak adlandırılan rekabette Çin tarafından “boykot uygulanabilecek Amerikan şirketleri" arasında gösterilen Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Erkan, geçen sene küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

"PARA POLİTİKASI EĞİLİMİ BELİRSİZ"

Reuters’ta geçtiğimiz günlerde Erkan hakkında çıkan bir analizde ise Erkan’ın ABD’deki kariyerinde resmî bir para politikası deneyimi olmadığı ve Princeton'dan finans mühendisliği doktorasını da içeren Ivy League eğitimi göz önüne alındığında uygulayacağı politikalara dair eğilimlerinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Son 4 yıldaki 5. Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkan’ın LinkedIn’deki profil sayfasında uzmanlık alanları arasında bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon yer alıyor.