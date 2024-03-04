Haftada bir öğün çözüm olmayacak

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermeyen MEB’in, sadece bir gün çorba ve meyve günü düzenlemesine tepki geldi. Eğitimciler, “Öğrencilere haftanın bir günü değil, her günü bir öğün ücretsiz yemek verilmelidir” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Derinleşen ekonomik kriz ve beraberinde artan yoksulluk, özellikle çocuklarda yetersiz beslenmede etkisini yakıcı bir biçimde hissettiriyor. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su talebine karşı 3 maymunu oynayan MEB son olarak "Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında okul kantinlerinde çorba ve meyve günü düzenlenmesine karar verdi. Karar, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla duyuruldu. Söz konusu yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi. Çorba ve meyve uygulamasını yetersiz bulan eğitimciler, projeye tepki gösterdi. Eğitimin her kademesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su talebinde bulunan eğitimciler, kurdukları Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu ile sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

AÇLIK GÜNDEMDE TUTULMALI

Eğitim Derneği Genel Başkanı Tahsin Doğan, MEB’in bu sene bir öğün ücretsiz yemek verme vaadinden eğitim öğretim döneminin başlamasına üç gün kala vazgeçtiğini anımsattı. Doğan, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Yapılandırma Ajansı’nın yaptığı araştırmaya göre her 4 öğrenciden biri aç. 20 milyon öğrencinin 5 milyonu okulda aç kalıyor demek bu. Tabii bir de yoksulluğunu belli etmeyenler var. Bu öğrencileri de katsak bu oran dörtte üçe yükselir.” Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz da bir öğünün maliyetinin 100-150 liraya ulaştığının altını çizerken kantinlerde haftanın bir günü düzenlenecek meyve ve çorba günlerinin öğrencilerin hâlihazırda kantine para yetiştirebilmesinin neredeyse imkânsız olduğu koşullarda çocuk açlığının önüne geçemeyeceğini ifade etti. “Çocuk açlığının ve yetersiz beslenme koşullarının can yakıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsak MEB hemen harekete geçmeli, okullarda 1 öğün ücretsiz yemeği temin etmeli” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “Bizler bu yakıcı talebin hızla sağlanması adına Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun bir parçası olduk. Bu koalisyon aracılığıyla daha güçlü bir ses oluşturmayı ve okullarda 1 öğün ücretsiz yemek talebini gündemde tutmayı hedefliyoruz. Okullarda ve mahallelerde çeşitli örgütlenmeler kurarak bu talebi tabana yaymak da hedeflerimiz arasında. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak derinleşen yoksulluğun ve artan çocuk açlığının karşısında hızla harekete geçebilir.” dedi.

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PROJEYE DAİR NET AÇIKLAMA YAPILMIYOR

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise çocukların okullara aç gittiğini ve içilebilir suya erişemedikleri için okulların tuvaletlerinden su içtiğini kaydetti. MEB’in son planlaması “meyve ve çorba günleri”nin oldukça yetersiz olduğunu söyleyen Irmak, yapılan açıklamanın da netlik taşımadığını vurguladı. Irmak, “Meyve ve çorba ücretsiz mi dağıtılacak, daha uyguna mı temin edilecek yoksa mevcut kantin fiyatları bandında mı ücretlendirilecek, buraya dair net bir açıklama yok. Üstelik meyve ve çorbanın ücretsiz temin edildiği koşullarda bile bu plan oldukça yetersiz. Bizim talebimiz öğrencilere haftanın bir günü değil, her günü bir öğün ücretsiz yemeğin ve temiz suyun sağlanması. Öte yandan enflasyonun bu denli arttığı koşullarda yoksulluğun ortadan kaldırılması için daha gerçekçi politikalara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.