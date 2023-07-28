Hakan Atilla'dan dikkat çeken 'Merkez Bankası' eleştirisi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sosyal medya hesabından enflasyon tartışmalarıyla ilgili paylaşım yaparak Merkez Bankası'nı eleştirdi. Atilla "İktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasiler sebeptir, enflasyon sonuç" ifadelerine yer verdi.

İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı iddiasıyla ABD’de yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, ardından Türkiye’ye dönen ve yurt dışına çıkışı yasaklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, enflasyon tartışmalarına katıldı.

Atilla, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Merkez Bankası'nı eleştirdi.

Merkez Bankası'nın enflasyon karşısındaki politikalarıyla ilgili mizah içerikli bir video paylaşan Atilla, "Merkez Bankası, enflasyon ile ağır çekimde mücadele ediyor" ve "Merkezin enflasyonla mücadelesi çok hızlı olduğu için anlaşılamıyor yavaş çekim izlenince çok net" notunu düştü.

Öte yandan Hakan Atilla, bir diğer paylaşımında ise, "İktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasiler sebeptir, enflasyon sonuç" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta faiz yükseltme kararı aldı ve politika faizini yüzde 17,50'ye yükselmişti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün yaptığı basın toplantısında, enflasyonun inmesinin ve istikrarın sağlanmasının en erken 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.