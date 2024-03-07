Hakan Bayrakçı: Birkaç puanlık İmamoğlu önceliği çıktı

Sonar Araştırma kurucusu Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Kafa kafaya durum devam ediyor ama yine son 10-15 gün içerisinde birkaç puanlık İmamoğlu önceliği çıkmış gibi" değerlendirmesini yaptı.

Sonar Araştırma kurucusu Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te katıldığı yayında Bayrakçı,"Son bir ayı periyodik, 10'ar günlük aralıklarla söyleyeyim. Bugünkü günümüz için yorumu da yapalım. 1.5 - 2 ay önceydi... İmamoğlu çok yüksek bir puanla öndeydi. Adaylar belli olduktan sonra yapılan ilk anketlerde İmamoğlu 2-2.5 puan önde çıkıyordu. Fakat 15-20 gün önceki süreçte kafa kafaya geldiler" dedi.

Ahmet Hakan'ın ''Hissiyata dayalı, gözleme dayalı, hala aynı mı?'' sorusuna ise Bayrakçı, "'Şimdi yapıyorum. Netleştireceğim. Hissiyat ve sonuçlarını iyi kötü doğru bulduğum, güvendiğim 5-6 tane farklı araştırmanın da topladığım duyumlarına göre söyleyebilirim. Kendi gözlerime göre; ilçe bazlı çalışmalardan ile uyarladığım şeyle söyleyebilirim. Kafa kafaya durum devam ediyor ama yine son 10-15 gün içerisinde birkaç puanlık İmamoğlu önceliği çıkmış gibi" ifadelerini kullandı.

Bayrakçı, şöyle devam etti: "Bu ankette kafa kafaya da çıkabilir. Kıl payı Kurum da İmamoğlu da çıkabilir. Olay toplam 2.5-3 puanın içinde."

Ahmet Hakan'ın ''15 günlük süreçte İmamoğlu bir tık öne mi çıktı görünüyor?'' sorusuna Bayrakçı, ''İmamoğlu muhtemelen sahaya indi. Birkaç puan fark çıkışı yapmış olabilir. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman gelen havadislerle birleştiriyorum bazı sahalardan, ama sonuçta kendi yapmakta olduğum anketi de adaylar kadar heyecanlı bekliyorum'' yorumunu yaptı.