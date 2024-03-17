Hakan Fidan'a İsrail protestosu: "Ticareti bitirin" dediler, gözaltına alındılar

Bursa'da faaliyet gösteren ve daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail'le yapılan ticaretten dolayı protesto eden yurttaşların videosunu paylaşan Filistin için Ayağa Kalk adlı X hesabı, bu defa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik protestoyu paylaştı. Bakan'a “Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın” diye seslenen 2 protestocu gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Fidan, burada İsrail'le yapılan ticaret nedeniyle protesto edildi.

Bursa'da faaliyet gösteren ve daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail'le yapılan ticaretten dolayı protesto eden yurttaşların videosunu paylaşan Filistin için Ayağa Kalk adlı X hesabı, bu defa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik protestoyu paylaştı.

Buna göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa ziyaretinde bir grup vatandaş tarafından İsrail'le yapılan ticaret nedeniyle protesto edildi. Protestocular, Bakan'a “Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın” diye seslendi.

Protesto nedeniyle 2 yurttaş gözaltına alındı.