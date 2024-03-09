Özhaseki ve Varank'a İsrail'le ticaret protestosu: Utanç duyuyoruz

Bursa’da Soğanlı Millet Bahçesi açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail'le yapılan ticaretten dolayı yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Bursa’da açılışa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İsrail’le ticaretten dolayı protesto edildi.

Özhaseki, Bursa Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde konuşurken bir grup, “İsrail’le yapılan ticaretten utanç duyuyoruz” yazılı pankart açarak bakanı protesto etti.

Korumaların müdahalesiyle pankart indirildi. Pankart açanların gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Özhaseki ve Varank aracına doğru giderken bir yurttaş da "İsrail’le ticaretten utanç duyuyoruz, hükümet bu halkın sesine kulak versin. İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir. Sizi kınıyoruz. Biraz hassasiyet gösterin" dedi. Protestocunun gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.