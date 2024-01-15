TÜİK verileri: İsrail’le ticaret kasımda zirve yapmış

Ekonomist Alaattin Aktaş’ın TÜİK’ten aldığı verilere göre İsrail’le ticaret saldırıların en şiddetli yaşandığı kasım ayında zirve yaptı.

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Türkiye’nin ticareti sürüyor. Basın önünde yapılan açıklamalarda iki ülke yöneticileri birbirine ağır suçlamalar yöneltse de ticaret bağı kopmuyor. Türkiye'de iktidara yönelik ‘samimiyet’ eleştirilerinde de İsrail’le yapılan bu ticaret gündeme getiriliyor.

Tartışmalar sürerken İsrail’in Gazze’ye saldırılarının en şiddeti yaşandığı kasım ayındaki ticaret verileri dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak bu konuda bir yazı kaleme alan Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, “Türkiye İsrail’le olan ticaretinde fazla veriyor. Bu yüzden ihracat/ithalat dengesini ters kurgulayıp ithalat/ihracat dengesine baktık. Yani ‘Bu ülkeden yaptığımız ithalat, bu ülkeye dönük ihracatımızın yüzde kaçı’ sorusuna yanıt aradık” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR ŞİDDETLENDİKÇE İTHALAT ARTMIŞ

Araştırmalarının sonucunu paylaşan Aktaş, “Geçen yılın aylık olarak en yüksek oranı kasım ayında oluşmuş! Bir başka ifadeyle İsrail’den görece en yüksek ithalatı kasım ayında yapmışız” diye yazdı.

Kasımda İsrail’e 301 milyon dolarlık ihracat; 128 milyon dolarlık da ithalat yapıldığını belirten Aktaş, “İthalatın ihracata oranı yüzde 42.4. Oysa geçen yılın on bir aylık verilerine göre başka hiçbir ayda yüzde 40 sınırı aşılmamış, zaten on bir ayın ortalaması da yüzde 32 olmuş. Kasım ayında savaş şiddetlenmiş, bizim ithalatımız da oran olarak zirveye çıkmış...” diye ekledi.