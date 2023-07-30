Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. İki bakanın, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'teki saldırılar ve İsveç'in NATO üyelik sürecini ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede İsveç'te Kuran yakılması vb. olaylar gündeme geldi.

Fidan'ın "İfade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu" söylediği ve bu tür eylemlerin önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklediklerini söylediği kaydedildi. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin ele alındığı belirtildi.