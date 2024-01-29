Hakça, insanca ve adil bir yaşam istiyoruz

Emek Servisi

Emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren Bağımsız Emekliler Sendikası (BES-SEN) Kocaeli Temsilciliği, Gebze Kent Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Emekliler, "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Emekliler adalet istiyor" ve "Emekliyi bitirdiniz" dövizleri taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan BES-SEN Kocaeli İl Temsilcisi Selçuk Süzen, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerine farklı zam yapılmasına tepki göstererek, "Aynı enflasyona maruz kalmalarına rağmen farklı zam verilmesi dolayısıyla, iki kesimin gelirlerindeki aşınmanın telafisi eşit olmayacak. Altı aylık dönemlerde de aylık artışları arasındaki makas böyle giderse açılmaya devam edecek ve emekliler arasında gelir uçurumu büyüyecek" dedi. "Biz emekliler insanca yaşamak istiyoruz. Bizler çalışmak istemiyoruz, artık yeter" diyen Süzen, iktidara "2008 öncesi aylık bağlanma oranlarından aylıklarımızın bağlanmasını istiyoruz. Anayasal hakkımız olan en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 15 üzerinde verilmelidir. Gelin bu maaşlarla siz geçinin. Artık emeklilerin aklıyla alay etmeyin. Biz emekliler bu düşük ücretleri asla kabul etmiyoruz" ifadeleriyle seslendi.