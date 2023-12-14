Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. Şüpheliler hakkında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.

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Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili aralarında Faruk Koca'nın da olduğu 4 kişi hakkında Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldığını duyurdu. Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi. *** MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düşmüştü. Yere düştükten sonra tekmelenen hakem Meler, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Koca, AKP MKYK tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilirken kulüp başkanlığından da istifa etmişti. Faruk Koca’nın tehditleri saha komiserinin raporunda: Buradan çıkamayacaklar