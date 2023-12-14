Faruk Koca’nın tehditleri saha komiserinin raporunda: Buradan çıkamayacaklar

Beraberindekilerle Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak "Buradan çıkamayacaklar" dediği saha komiserinin raporuna yansıdı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ederken komiseri raporuna da ulaşıldı.

NTV’nin haberine göre raporda olayların koridorda da devam ettiğini belirtilirken eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak "Buradan çıkamayacaklar" dediği belirtildi.

FARUK KOCA REDDETMİŞTİ

Faruk Koca'nın ilk ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim" savunmasını yaptığı öğrenilmişti.

Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmemişti.

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü. Koca, MKYK üyesi olduğu AKP'den ihraç edilirken, kulüp başkanlığından da istifa etmişti.