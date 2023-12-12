Hakem Meler'i hedef gösterdiği iddia edilen Belözoğlu'ndan 'istifa' açıklaması
Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i yumrukladığı saldırı öncesi hakemi hedef gösterdiği konuşulan Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddia edilmişti. İstifa iddialarını yalanlayan Belözoğlu, "Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
Emre Belözoğlu'nun maçın bitiminin ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e parmak salladığı, MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Belözoğlu'nun tepkileri sonrası saldırıya geçtiği iddia edilmişti.
Yaşanan olaya gelen tepkilerin ardından istifa edeceği öne sürülen teknik direktör Emre Belözoğlu açıklama yaptı.
"SEZON SONUNA KADAR KALACAĞIM"
Belözoğlu, "istifa" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.