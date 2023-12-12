Hakem Meler'i hedef gösterdiği iddia edilen Belözoğlu'ndan 'istifa' açıklaması

Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i yumrukladığı saldırı öncesi hakemi hedef gösterdiği konuşulan Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddia edilmişti. İstifa iddialarını yalanlayan Belözoğlu, "Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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