Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in babası konuştu: Yumruğun acısını yüreğimde hissettim

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler, "Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim" dedi.

Süper Lig'de dün oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı ve iki saldırganın yerde tekmelediği FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in babası yaşananlar hakkında konuştu.

Sabah Gazetesi'ne konuşan baba Meler, "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı" dedi.

"BİR BABA NE HİSSEDERSE ONU HİSSETTİM"

Halil Umut Meler ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Bülent Meler'in açıklamaları şöyle:

"Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı. Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti. Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi.

Hastane doktoru İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim. Oğlum yarın (Çarşamba) hastaneden çıkacak. Hastaneden çıkıp İzmir-Selçuk'a gelecek. O zaman yüz yüze detaylı konuşacağız."

Hakem Umut Meler, 8 sene önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesine verdiği röportajda, hakem olmayı seçmesinde uzun yıllar kulüp yöneticiliği yapan babasının etkili olduğunu söylemişti.