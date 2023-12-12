Halil Umut Meler'e saldırı: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attıktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

Saldırıya ilişkin sabah saatlerinde 6 kişi Ankara'da Batı Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Faruk Koca'nın saldırısının ardından yere düşen Meler'e tekme atan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar da gözaltına alınmışlardı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında söz konusu 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

SALDIRININ ARDINDAN YAŞANANLAR

Dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yumruk attı. Saldırının ardından saha karışırken FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler güçlükle soyunma odasına götürüldü.

TEZAHÜRATLARLA GÖZALTI

Aynı zamanda 22 ve 23. dönem AKP Milletvekili olan ve 2021'de Ankaragücü Başkanı olan Koca, hastaneye götürülürken buradan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Bazı taraftarların da hastane önünde Koca lehine tezahüratlarda bulunduğu görüntülenirken Faruk Koca gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakeme saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların da gözaltına alındığını bildirdi.

MELER'İN SAĞLIK DURUMU

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, saldırıya karışan herkesten şikâyetçi oldu. Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Yörübulut, Meler'in kontrollerin ardından taburcu edileceğini söyledi.

LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Levent'teki TFF binası önünde açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Büyükekşi, Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.