MHK'den Halil Umut Meler'e saldırı sonrası kınama mesajı

Merkez Hakem Kurulu kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, "Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü.

Saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Yaşanan olaydan sonra yüksek tansiyon sebebi ve göğüs ağrısı şikayetiyle Medicana Hastanesi'ne giden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca’nın ise kalp krizi şüphesiyle 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı aktarıldı.

Emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gören Koca'nın, tedavi sonrası gözaltı işlemleri yapılacak.