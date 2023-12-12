TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Levent'teki TFF binası önünde açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Büyükekşi, Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin sonunda saha karıştı ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında şunları kaydetti:

"Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ"



TFF Başkanı, "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Artık yeter. Yeter diyoruz! Hakemler de insan. Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.