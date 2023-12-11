Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının ardından Emre Belözoğlu: Sadece üzgünüm

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ile ilgili basın toplantısında açıklamada bulundu. Belözoğlu, ""Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Spor 11.12.2023 23:13 Giriş: 11.12.2023 23:13

Güncelleme: 11.12.2023 23:25 Kaynak: Haber Merkezi

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AA

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, maçtan sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuştu. Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu. Ankaragücü Başkanı Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı