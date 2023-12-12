Saldırıya uğrayan hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Yörübulut, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Meler'in afa travması nedeniyle takip edileceğini aktaran Yörübulut, Meler'in kontrollerin ardından taburcu edileceğini söyledi.



Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz" dedi.

Yörübulut, gece saatlerinde hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, şu bilgileri verdi:

"Şu an için hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var, orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.

Yörübulut, Meler'in tedavisinin ayakta sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yarın belli olacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları dünkü (11 Aralık) Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler, aldığı darbe sebebiyle yere düştü.

LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ

Saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

KOCA, 24 SAAT MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK

Yaşanan olaydan sonra yüksek tansiyon sebebi ve göğüs ağrısı şikayetiyle Medicana Hastanesi'ne giden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca’nın ise kalp krizi şüphesiyle 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı aktarıldı.

Emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gören Koca'nın, tedavi sonrası gözaltı işlemleri yapılacak.