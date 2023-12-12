Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

Dün yönettiği Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumrukla saldırdığı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

AA'nın aktardığına göre Meler, maç sonunda Koca'nın hem kendisini hem bütün hakemleri tehdit ettiğini söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

Dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından saha karışırken Halil Umut Meler güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Faruk Koca dahil 3 saldırgan, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne sevk edildi.

Türkiye'de tüm ligler süresiz olarak ertelendi.