Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir?

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve bugün tutuklanan Faruk Koca, 2 sene önce siyasetten futbola transfer edildi.

birgun.net

Dün oynanan maçın ardından Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastaneye gittikten sonra buradan tekerlekli sandalye ile çıkartıldı ve bazı taraftarların tezahüratlarıyla gözaltına alındı.

Bugün Meler'e saldıran 3 kişiyle birlikte tutuklanan Koca, yalnızca 1 sene önce TFF tarafından verilen 'Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldü. Koca'nın, Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü - Amedspor maçı öncesi yaptığı 'sağduyulu açıklamalar' nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Ancak Koca'nın ismi futbol dünyasına son birkaç yılda girdi. Siyasetten futbola transfer olan Faruk Koca, AKP'nin de kurucuları arasında.

BALYOZ OLAYI

2002 ile 2011 yılları arasında iki dönem AKP'den Ankara Milletvekili seçilen Faruk Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 yılında başbakan iken makam aracının kapılarının kilitli kalması nedeniyle aracında mahsur kaldığı olay sırasında aynı konvoyda yer alıyordu.

Şoförün, anahtarı kontakta bırakıp dışarı çıkması nedeniyle aracın otomatik olarak kilitlenmesi üzerine Erdoğan içeride baygın halde kalmıştı. O dönemde basına yansıyan haberlere göre arka araçta bulunan Faruk Koca, aracından inerek yardım etti ve yan taraftaki inşaattan temin edilen balyozla camın kırılmasının ardından kırık camdan ellerini sokarak kilidi açan korumalar, Erdoğan'ı araçtan çıkarmayı başardı.

3 HAFTA ÖNCE ADAY OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Dokuz sene AKP milletvekilliği yapan Koca, 2021’de Ankaragücü’nde yapılan olağan genel kurulda bin 58 oyun 802’sini alarak kulüp başkanlığı görevine geldi. Ancak kulübün yönetimine ilk girdiğinde MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu olan Faruk Koca, TRT’nin 18 Mayıs 2021’deki haberine göre o dönem yaklaşan genel kurul öncesinde başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Ancak 10 Haziran’da gerçekleşen seçimde aday olan Koca, 1058 oyun 802'sini alarak başkan oldu. 1 sene sonra yapılan olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Faruk Koca, tek aday olarak girdiği seçimde 505 oyun 504'ünü alarak yeniden seçildi.

"ISRAR ÜZERİNE..."

Seçimden yaklaşık 2 hafta sonra Hürriyet'e röportaj veren Koca, başkan olması için “2 yıl önceki kongrede ısrar üzerine yönetim kurulu üyesi oldum. Geçen yılki kongrede de başkan” dedi.

ERDOĞAN'IN EV SAHİBİ

Hürriyet, röportajın başında Koca'yı tanıtırken "Erdoğan’ın yakın çevresindeki sayılı isimlerden olan Koca, aynı zamanda Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Ankara’da oturduğu evin ev sahibiydi" bilgilerini verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN DA HAKEMİ SUÇLADI

Faruk Koca, geçen sene yaşanan olaylı Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından verdiği demeçlerle de gündem olmuştu. Sahaya inen bir taraftarın Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmasının ardından Josef De Souze ve görevlilerin müdahalesiyle yakalandığı ve daha sonra gözaltına alındığı maçın ardından konuşan Koca, o zaman da maçın hakemi Mete Kalkavan'ı hedef almıştı:

"Mete Kalkavan maçın biraz seyrini değiştirdi. 25.000 kişilik taraftar grubu var. Futboldan anlayan taraftarlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar aynı şekilde rakibe verilmiyor. Küçük dokunuşlar. Hakem yönetimi beni üzdü. Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir."

Koca, bu açıklamasından yalnızca 3 ay sonra TFF'nin 'Fiar Play' ödülüne layık görüldü.

KARAMAN: BANA DA SALDIRDI

Bu arada dünkü saldırının ardından eski Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman, kulüp başkanı Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "O zaman sineye çektim, açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi.