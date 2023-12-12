Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırmıştı

Eski Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman, kulüp başkanı Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "O zaman sineye çektim, açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi.

Spor 12.12.2023 09:50 Giriş: 12.12.2023 09:50

Güncelleme: 12.12.2023 09:57 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde daha önce 4 kez görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 2021 yılında kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı. A Spor'a konuşan Karaman, "O zaman sineye çektim, açıklamadım ama şimdi açıklıyorum. Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırmıştı" ifadelerini kullandı. Hikmet Karaman, 2020/2021 sezonunun 25. haftasında göreve geldiği Ankaragücü'nde 18 maçta 20 puan toplamış, sezonu 38 puanla tamamlayan sarı-lacivertli takım küme düşerek Süper Lig'e veda etmişti. HAKEM MELER'E SALDIRI Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan saldırının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in sol göz çevresinde kanama ve çatlak tespit edildi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise gözaltına alındı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan saldırının ardından tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Saldırıya uğrayan hakem Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!