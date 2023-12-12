Hakem Meler'e yumruklu saldırı: Adalet Bakanı Tunç'tan Faruk Koca açıklaması

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı ve verilen tutuklama kararını değerlendiren Adalet Bakanı Tunç, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı ve tutuklama kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını anımsattı.

"BU SALDIRIYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ile "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini kaydeden Tunç, "Bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheliler F.K, Ş.Y. Ş. ve K.Ç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R.K, Ö.O.Ü. ve V.D. hakkında da 6222 Sayılı yasa uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 12, 2023

Süper Lig'in 15. haftasında dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuş,hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in sol göz çevresinde kanama ve çatlak tespit edilmişti.