Halil Umut Meler'e saldırı | "Siyasi iradenin sorunları çözmek gibi bir girişimi yok"

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasına tepkiler sürüyor. BirGün'e konuşan Spor Yorumcusu Bağış Erten, "Şiddet sarmalı kültürünü yaratan başat aktör siyasi iktidar" dedi. Gazeteci Murat Ağırel ise, "Var olan siyasi iradenin bu sorunları çözmek gibi bir girişimi yok" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğramasının yankıları devam ediyor. Spor Yorumcusu Bağış Erten ve Gazeteci Murat Ağırel, yaşananlara ilişkin BirGün'e değerlendirmelerde bulundu.

Spor yorumcusu Bağış Erten yaşanan olayın iktidarın şiddeti bir politika haline getirmesinin sebebi olduğunu dile getirdi.

Erten şöyle devam etti: “Yaşananların infiale rağmen olumlu anlamda kırılma yaratacağını düşünmüyorum. Şiddet sarmalı kültürünü yaratan başat aktör siyasi iktidar. Şiddetin her alanda üretilebilmesi ise esas olay. Ülkenin en üst düzey hakemine yumruk atıldıktan sonra kulübün beyaz yakalı kulüp yöneticileri başkanlarının arkasında duruyor. En büyük sorun bu. Şiddetin sonrasında korunup kollanması ve bunun politikasının yapılması Türkiye’deki en büyük sorunlardan. Şiddettin savunulması bir örgütlülük biçiminde yapılıyor.”

Bağış Erten

Türkiye’de şiddet içselleştirildi, o yüzden tribün olaylarının yaşanmasının şaşırılacak bir yönü yok ve futbolun şivesi ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık oldu" diye konuşan Erten, “Bu yumruğun atıldığı andan, Cumhurbaşkanın açıklaması arasındaki süreçteki tepkilere bakalım. Orada çekingenlik ve ürkeklik, şiddet politikasının nasıl örüldüğü ile ilgili. Ankaragücü Başkanına verilen ceza ile ülkedeki şiddet bitmeyecek. Bu işin sadece bir boyutu olabilir. Futbol hayatın çarpan eğrisidir. Futbol camiasındaki ırkçılık olursa ve futbolun dilinin bu olduğunu örgütlerseniz, futbolun şivesi bu olur. Bir kişinin cezalandırılması önemlidir ama Türkiye’de hakem ve futbol bileşenleri aksi bir yapılanmaya gidilmediği mühletçe sahaya çıkmamalıdır. Şu an çoğu kulüp başkanı ve federasyon yetkilisinin var olan sorunu tırmandırdıkları ortada. Var olan sorunu çözmektense, kayırmacılık yapılıyor. Son dönemde tüm kulüp başkanları şiddetti tırmandırıyor” ifadelerini kullandı.

AĞIREL: FEDERASYONUN İRADESİ YOK

Futbolun iktidar odakları tarafından dönüştürüldüğünü ve siyasi öznelerin kulüpler ile federasyonlara yerleştirildiğini söyleyen Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ise “Kulüp başkanlarının çoğu iktidar olan yakınlıkları ile ortaya çıkmış insanlar. Milletvekilliği yapmışlar, görev almışlar. Şu an Süper Lig yönetiminde olup bahis davası ile yargılanan yönetimler var, sanal bahis oynayan futbolcular var. Futbolda bu isimler oldukça yaşananlar normal. İktidar ile takım yöneticileri bir takım ilişkiler içerisindeler. Pazartesi akşamı gördünüz, hakeme yapılan saldırı her taraftan tepki gördü, ancak bu saldırı yapıldıktan sonra saldırıyı gerçekleştiren kulüp başkanı için hastane önüne gidip ‘seninle gurur duyuyoruz’ diye slogan attılar. Bu holiganlar örgütlüler. Koordine biçimde saldırı gerçekleştiriyorlar. Gazeteciler, hakemler hepsi bundan nasibini alıyor. Bunun yapılması için de siyasi güç ve iradenin olması gerekiyor. Var olan siyasi iradenin de bu sorunları çözmek gibi bir girişimi yok” diye konuştu.

"Mevcut siyasi konjonktürde Mehmet Büyükekşi gibi terör örgütü FETÖ tedrisatından geçtiği iddia edilen kişilerin devletin farklı noktalarına yerleştiği ifade ediliyor" diyen Ağırel, şunları söyledi:

"Bu kişiler hakkında mahkeme kararı olmadığı için kesin konuşmak mümkün değil. Ancak bu iddiaların yüzde biri başkalarının başına gelse hangi yargılamalar ile karşılaşacakları ortada. Bu kişilere iltimas sağlanmasının sebebi nedir açıklığa kavuşturulmalı. Bu tür olaylarda futbolun en üstünden en altına tüm bileşenleri duruş sergilemeli. Ancak sergilenemiyor, çünkü bir ayrıcalık durumu var bazı insanlar için. Dünkü tepkilere bakın, yaşanan olayla ilgili tepki verdiği gibi federasyon başkanına da tepki veriyor. İstifa etmesi gerektiğini vurguluyor, çözüm getireceğine de inanmıyorlar. Federasyonun böyle bir iradesi yok."

Murat Ağırel

"SİYASİLER OY DEVŞİRİYOR"

"Biliyorsunuz ki, bu dönemde arkanızda siyasi ya da hukuki bir güç varsa, adaletin eşit şekilde işlemediği bir mekanizma söz konusu oluyor" ifadelerini kullanan Murat Ağırel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faruk Koca da iktidar cenahı ile iç içe. Sadece Faruk Koca değil, birçok kulüp başkanı da iktidar cenahı ile birlikte olduğu için ellerini kollarını sallayarak, gülücükler saçarak davranmaları doğal. Şu an tutuklu ama ileride başına bir şey gelmeyeceğini biliyor. Birçok kulüp başkanı da şiddete yönlendirici açıklamada bulunuyor. Bunun cezai bir karşılı olmadığı sürece kulüp yöneticileri kendilerine hak görüyorlar bu davranışları. İktidar eliyle güç zehirlenmesi yaşıyorlar. İktidar sadece futbolda değil, her yerde. Adaletsizliği kanıksadı insanlar. Kimse hukuka ve adalete güvenmiyor. Futbol sadece bir oyun. Dünyada tüm futbolseverler gibi 90 dakika zevk almaya bakmak gerekirken futbol başka bir mecraya taşındı. Siyasiler buradan oy devşiriyor. Kişilerin, kulüplerin isimlerinin ardına sığınarak hukuksuzlar yaptığı bir noktaya döndü."