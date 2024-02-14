'Hakem koçu' uygulamasında ilk adım: 10 eski hakem seçildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 4 ay önce duyurduğu hakem koçu uygulamasında ilk adım atıldı. Buna göre 10 eski hakem 'koç' olarak seçildi ve her biri 3 hakemden sorumlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ekim ayında duyurduğu 'hakem koçu' uygulamasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Gazeteci Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde kaleme aldığı "'Koç gibi' hakemler geliyor" başlıklı yazısında yeni uygulama için seçilen hakemlerden bahsetti.

Gökçe'nin aktardığına göre eski hakemler Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Mustafa Çulcu, İbrahim Aksoy, Halis Özkahya, İsmet Arzuman, Cem Papila, Yunus Yıldırım ve Erol Ersoy 5-6 Şubat'ta ders aldılar. Hugh Dallas'ın yönettiği seminerde Yunan Kyros Vasaras da ders verdi. Seminer sonunda 'hakem koçu' olan isimlerin her birine üçer hakem atandı.

Gökçe'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"5 Kasım Pazartesi akşamı Beykoz’da bir otelde buluştular, akşam yenmeği yediler, sıcak sohbetlere daldılar. 6 Kasım sabahı erkenden derslere başladılar. Bir günlük semineri Hugh Dallas yönetti, en ağır konuları Yunan Kyros Vasaras anlattı. Tüm gün boyunca koçluğun önemli özellikleri, çalışma ilkeleri, kuralların yorumlanması, hatalı kararların değerlendirilmesi gibi konularda yepyeni yaklaşımları konuştular, tartıştılar. Günün sonunda her biri ortalama üçer hakemin koçluğunu üstlendi. Bazı 'hakem koçları' ile konuştum. Uygulamanın son derece olumlu karşılandığını belirttiler."

HAKEM KOÇLARININ GÖREVLERİ

Hakem koçlarının sorumlu olduğu hakemler ile yönettikleri maçları birlikte tekrar izleyecekleri, hataları göstererek ne yapılması gerektiğini anlatacakları belirtilmişti.

TFF Başkanı Büyükekşi, hakem koçlarının görevlerini şöyle anlatmıştı:

"Bir projemiz daha var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."