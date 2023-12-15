Hakeme saldıran antrenör Erdoğan Karaali görevden alındı
Güreş Federasyonu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırması nedeniyle 2 ay men cezası verilen Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'nin görevden alındığını duyurdu.
Türkiye Güreş Federasyonu, hakeme saldıran Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.
Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 97 kilo finalinden sonra Erdoğan Karaali, hakeme saldırdı.
Saldırının ardından Erdoğan Karaali, Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay men ceza verildi.
Türkiye Güreş Federasyonuna ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.
Bu gelişme üzerine federasyon, "sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.