Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için ilk sınav bugün
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını belirterek 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, hakim ve savcı adaylığı yerine getirilen hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması 2024'te başlayacak.
Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca bugün ve yarın adaylar sınava tabi tutulacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemi başlıyor.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2023
2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet akademisinde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim…