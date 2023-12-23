Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için ilk sınav bugün

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını belirterek 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, hakim ve savcı adaylığı yerine getirilen hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması 2024'te başlayacak.

Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca bugün ve yarın adaylar sınava tabi tutulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: