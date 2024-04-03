Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Hakkari Belediye Başkanı Akış, mazbatasını aldı

DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, mazbatasını aldı.

Yerel Seçim 2024
  • 03.04.2024 23:03
  • Giriş: 03.04.2024 23:03
  • Güncelleme: 03.04.2024 23:04
Kaynak: AA
Hakkari Belediye Başkanı Akış, mazbatasını aldı
FOTOĞRAF: AA

DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, mazbatasını aldı.

Beraberindeki partililerle Hakkari Valiliği binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na giden Akış'a mazbatası, görevliler tarafından verildi.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Akış, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Hakkarililere teşekkür eden Akış, "Umarım bu seçim sonucu barışa ve kardeşliğe vesile olur. Bize oy veren, vermeyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Herkese hizmet götüreceğimize söz veriyoruz" dedi.

BirGün'e Abone Ol