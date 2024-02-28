Hakkari'de 450 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak altın ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonda 3 kişinin yakalandığını kaydetti.

Hakkari'de düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan; her biri 1 kilogram ağırlığında 221 adet yabancı ülke menşeli altın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, olayla ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.