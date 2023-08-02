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Hakkari'de ekmek 7 lira oldu

Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yeni zamla birlikte 7 TL’ye yükseldi.

Ekonomi
  • 02.08.2023 23:18
  • Giriş: 02.08.2023 23:18
  • Güncelleme: 02.08.2023 23:19
Kaynak: iHA
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Hakkari'de ekmek 7 lira oldu
FOTOĞRAF: İHA

Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yeni zamla birlikte 7 TL’ye yükseldi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda, 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanması kararı alındı.
Zamlı fiyatın HESOB tarafından yarından itibaren kent genelinde uygulanacağı bildirildi.

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