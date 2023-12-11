Hakkari’de kentin içme suyunu karşılayan şebeke patladı

Hakkari'de kent merkezinin içme suyunu karşılayan şebeke henüz bilinmeyen nedenle patladı. Haber üzerine olay yerine sevk edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yerel 11.12.2023 16:32 Giriş: 11.12.2023 16:32

Güncelleme: 11.12.2023 16:43 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Hakkari'de kent merkezinin içme suyu ihtiyacının bir bölümünü karşılayan şebeke patladı. Kent merkezinden 6 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyü yolunda şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı şebeke henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi. İş makineleri ile müdahale edilen şebekenin onarılıp kentte yeniden su verilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.