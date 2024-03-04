Hakkımıza saldıranlar cinayetlere susuyor

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar, AKP iktidarının kadınların haklarına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kadınlar “Haklarımıza saldıranlar cinayetlere sus pus kesiliyor” diyerek isyan etti.

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy’de 8 Mart Kadın Platformu öncülüğünde kadın örgütleri, “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelemiz var” diyerek bir araya geldi. Kadıköy’de yürüyen kadınlar "Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz", "Yaşasın kadın dayanışması" "Kadınlar artık susmayacaklar" sloganları attı. “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelemiz var” pankartı taşıyan kadınlar "Haklarımızı ve hayatlarımızı ve bizler savunacağız, kadın dayanışmasıyla eşit özgür bir yaşamı birlikte kuracağız" dedi.

ALANLAR BİZİM!

Yürüyüşün ardından İstanbul 8 Mart Kadın Platformu adına konuşan platform üyesi Şenay Kumuz, 8 Mart’ın ilan edilmesinin üzerinden geçen 107 yıla rağmen kadınların yaşam koşullarının değişmediğine dikkat çekti. Kumuz, dünyanın her yerinde kadınların bu gidişatı değiştirmek için mücadele ettiğini söyleyerek bugün, kadınların hayatını hiçe sayarak politika üretildiğini ifade etti. Kumuz, şu ifadeleri kullandı: “Kadınların, çocukların yaşama hakkını dahi göz ardı ederek aileyi kutsallaştırıyorlar. En çok da kadınlar, o ailelerin içerisinde en yakınları tarafından öldürülüyor. Gerici politikalarıyla kazanılmış tüm haklarımızı elimizden almak için tüm mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Boşanma hakkımıza, nafaka hakkımıza gözlerini dikiyorlar. Bunları, ‘kadınlar için’ yaptıklarını iddia ediyorlar. Gerçeği biliyoruz. Kadın düşmanı politikalarıyla hayatlarımızı karartmaya devam ediyorlar.”

Kumuz, İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çeken tek adamın kadınlar adına karar alma cüretini gösterdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “6284 Sayılı Kanun tartışmaya açıldıkça failler cesaret buluyor, kadın cinayetleri artıyor. Mücadele eden kadınları ise cezalarla yıldırmaya çalışıyorlar. 2 günde 8 kadın; boşandığı erkek, babası ve de boşanmak istediği erkekler tarafından öldürüldü. Haklarımıza saldıranlar bu cinayetlere sus pus! Erkek şiddetine karşı sokakları, alanları terk etmeyeceğiz! Diğer yandan kadınlar, esnek ve güvencesiz işlerde çalışmaya mahkûm ediliyor. AKP-MHP iktidarı, kadınları daha da ucuz iş gücü haline getiriyor. 10 milyon kadın işgücünden dahi sayılmıyor. Bu ekonomik planları ise “aile ve iş yaşantısının uyumlu hale getirilmesi” olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. AKP-MHP iktidarı ‘kutsal aile’sini kadınların ekonomik sömürüsü için de kullanıyor. Kadınlar, sömürü çarklarını kırabilmek için en önde, mücadeleyi yükseltiyor.”

ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ

Burada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Ne oluyor? Mahinur Hanım ‘Kadınlar bu topraklarda özgürlüğün tadını çıkarıyor’ diyor. Mahinur Hanım, Aile Bakanı! Özgürlüğün tadı her gün 8’er 8’er öldürülerek mi çıkarılır? Yapmayın etmeyin! Haklarımızı tartışmaya açmayın! Kadınlar özgür ve eşit yaşayacak! Özgürlük nedir biliyor musunuz? Laik yaşamaktır! Ölüm tehdidi olmadan boşanabilmektir özgürlük. Arkamıza bakmadan sevinçle, güler yüzle koşabilmektir özgürlük. Saat kaç demeden, üzerimize ne giymişiz diye tedirgin olmadan bu şehirlerde yaşayabilmektir özgürlük. Evde çocuk bakmak zorunda kalmadan, yaşlı bakımının omzumuza yüklenmediği şiddete uğradığımızda etkin korunduğumuz, her mahallede kadınların başvurabileceği danışma merkezlerinin olduğu, sığınakların olduğu şehirlerdir kadınlar için özgürlük. Biz ‘Özgür yaşamak istiyoruz’ diyoruz, onlar ‘Güvenlik’ diyor, ‘Kendi güvenliğiniz için evde oturun’ diyor. Başlarımıza bir erkek dikeceklerini söylüyorlar. Bu ülkeye şehirlerin başına reisler dikeceklermiş. Biz hayatlarımızda, şehirlerimizde başlarımıza dikeceğiniz o kişileri kabul etmiyoruz. Biz özgür yaşayacağız.” Öte yandan eylemde öldürülen kadınların isimleri okundu. Kadınlar isimlerin ardından "Burada" diye seslendi.