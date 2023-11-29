Hakkında soruşturma başlatılan fenomen Eylül Öztürk, Murat Ağırel'i paylaştı: Sona yaklaşıyoruz

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı getirilen isimlerden fenomen Eylül Öztürk gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımının üzerine, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut gibi isimlere yurt dışı yasağı kondu.

Fenomen Eylül Öztürk, daha önce söz konusu operasyona dikkat çeken Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in X'ten (Twitter) yaptığı 'yurt dışı yasağı' paylaşımı sonrası açıklamalarda bulundu.

Polat davasına dahil edilen kişiler hakkında Yurtdışı yasağı konulan isimler;



Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan,Yavuz Selim Korkut. — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 28, 2023

Öztürk konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım."