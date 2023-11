5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev iddiasıyla gündeme gelen fenomen Eylül Öztürk: Bana inanacak mısınız?

Kara para akladıkları iddia edilen güzellik merkezleri sahibi fenomen Eylül Öztürk, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Milyon dolarlar ile ABD’ye gittikleri ve peşin parayla çok sayıda ev aldıkları öne sürülen Eylül Öztürk, "Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar" diye konuştu.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla beraber, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları, kara para akladıkları iddia edilen güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan cephesinden haberler dakkında açıklama geldi.

ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.



Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.



İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"HANGİ BİRİNE CEVAP VEREYİM?"



"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.



Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilboardlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"