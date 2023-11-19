Candan kardeşlerin ifadelerinden yeni ayrıntılar

Suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadelerinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sosyal Medya Fenomeni Bahar ile Nihal Candan suç örgütüne üye olmak ve kara para aklamak suçlarından salı sabahı gözaltına alındı.

2 gün emniyetten kalan kardeşler sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

CNN Türk'ün haberine göre; Candan kardeşlerin, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadedeki detaylara Kanal D Haber ulaştı.

"REKLAM YÜZÜYÜM, SUÇTAN HABERİM YOK"

Bahar Çandan, çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara 10 bin lira karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi ama o yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti. Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütünün vitrini ve para kasası oldukları iddialarını reddetti.

Bahar Candan sosyal medyasında paylaştığı para dolu çanta ile helikopter fotoğraflarıyla ilgili de ‘onlar photoshop’ dedi.

Gerçekte lüks bir yaşantıya sahip olmadığını belirten Bahar Candan, idolünün zenginler olduğunu, onlar gibi görünmeye çalıştığını, hatta zengin görünmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"KEŞKE ONU HİÇ TANIMASAYDIM"

Bahar Candan, çete lideri Onur Apaydın ile olan bağlantısıyla ilgili soruya, "Adını Kaan olarak biliyordum. Meğerse bu yalanmış. Keşke onu hiç tanımasaydım. Gerçek ismi Onur Apaydınmış. Ablamın sevgilisiydi. İlişkileri bir yıl sürdü. Sonra da benimle görüşmeye başladı. Beraber yemeğe de çıktık. Keşke onu hiç tanımasaydım" yanıtını verdi.

Nihal Candan benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın'ın kendisini de kandırdığını söyledi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Candan kardeşler tutuklandı.

Nihal Candan, mahkeme salonundan çıktından sonra adliye koridorlarında "Cezaevine gitmek istemiyorum. Lütfen" diyerek sinir krizi geçitdi.

Bahar Candan ise cezaevine götürülürken ‘Asıl suçlular dışarıda. Benim hesabımda para yok’ diye bağırdı.

Polisler Candan kardeşleri son sağlık kontrolünün ardından Silivri Cezaevi'ne götürdü.